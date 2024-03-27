وزير الصحة الروسي: ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكوس إلى 140 شخصا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أحد ضحايا هجوم "كروكوس"، والذي كان في حالة خطيرة للغاية، لقي حتفه، وبذلك يصل عدد الضحايا إلى 140 شخصا.

وقال موراشكو: "لقد بذل الأطباء كل ما في وسعهم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف موراشكو، أن أربعة ضحايا آخرين ما زالوا في حالة خطيرة للغاية، و19 مصابا، بينهم ثلاثة أطفال، في حالة خطيرة، و34 جريحا في حالة متوسطة.

وأشار موراشكو، إلى أن 23 ضحية أخرى يكملون العلاج في المستشفى ويستعدون للخروج.

وشهد مجمع "كروكوس سيتي هول" في موسكو هجوما إرهابيا مروعا، مساء الجمعة الماضي، عندما اقتحمه مسلحون وأطلقوا النار على رواده من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.