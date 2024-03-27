 الفيضانات الناجمة عن العواصف تتسبب في تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار في إنجلترا - بوابة الشروق
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الفيضانات الناجمة عن العواصف تتسبب في تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار في إنجلترا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 4:00 م

أظهرت أرقام، أن الفيضانات الناجمة عن العواصف، أدت إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأنهار والبحار بمختلف أنحاء إنجلترا، لأكثر من 3.6 مليون ساعة في عام 2023، أي أكثر من ضعف العام السابق.

وتظهر بيانات وكالة البيئة حدوث 464 ألفا و56 تسربا في عام 2023، بارتفاع 54%، من 301 ألف و91 في عام 2022 وهو ما قالت الوكالة، إنه يرجع جزئيا إلى أن إنجلترا شهدت أكثر هطول للأمطار، للعام السادس على الإطلاق، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأربعاء.

وتشير الأرقام، إلى أن مدة تسرب مياه الصرف الصحي، تضاعفت من مليون و754 ألفا و921 ساعة في عام 2022، إلى 3 ملايين و606 آلاف و170 ساعة، في عام 2023.

وارتفع تواتر ومدة التسرب، أيضا عن مستويات عام 2020، الذي شهد كميات مماثلة من الأمطار.

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