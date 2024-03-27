لقاءات متنوعة عن الأم في أنشطة قصور الثقافة بالمنوفية

ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان، نظمت هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنوفية.



أقام قصر ثقافة السادات ندوة بعنوان "دور الأم في رعاية الأبناء في الكبر والصغر"، ألقاها محمد عبدالرحيم عطا مدير مدرسة الإيمان، أوضح خلالها أن توفير بيئة سليمة تدعم نمو الأبناء من خلال توفير مساحات خاصة للحركة واللعب، وأن إدراك مشاعر الأبناء تدعم ثقتهم بأنفسهم.



ونظم بيت ثقافة الباجور مناقشة لكتاب "الأمومة نمو العلاقة بين الأم والطفل" تأليف فايزة قنطار، ناقشه الشيخ يوسف صبري إمام مسجد شهاب الدين، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالباجور، تناول الحديث عن الترابط بين الأم والطفل، وسلوك الأمومة ووظائف هذا السلوك، ومدى تأثير الأم في طفلها.



ومن جانب آخر، عقد بيت ثقافة سرس الليان ندوة بعنوان "العفو والتسامح من أجمل الصفات" بشركة المياه بسرس الليان، أشار خلالها الشيخ وجيه غانم إمام وخطيب بإدارة أوقاف سرس الليان، إلى أن العفو هو أن يتجاوز الشخص عن المسئ إليه، وقد لازمت صفة العفو والتسامح الأنبياء والصالحين كافة.



أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي.



وأقام بيت ثقافة البتانون قراءة في كتاب "رسالة في بركة رمضان" تأليف عبدالحميد حواس وذلك بمدرسة البتانون الحديثة الابتدائية، للمحاضر مجدي صلاح، تحدث فيها عن فضل شهر رمضان المبارك، وكيفية الاهتمام به ودوره في تهذيب السلوك.