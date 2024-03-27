حققت أسهم مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء مكاسب بعد ظهورها لأول مرة في بورصة ناسداك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المستثمرين تهافتوا مرة أخرى على شراء أسهم الشركة الأم لشركة تروث سوشيال، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة تقارب 18% في التداول المبكر – لتضيف بذلك حوالي 4ر1 مليار دولار إلى قيمتها.

وقالت وكالة بلومبرج، إن هذا الارتفاع المطرد في سعر السهم جاء بعد أن قفز سعره إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا أمس الثلاثاء عندما تم تداول أسهم الشركة الإعلامية الناشئة لأول مرة كشركة عامة.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه المكاسب أضافت أكثر من 5 مليارات دولار من الأرباح للحصة الشخصية لترامب.