علق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على تصدر مصر المرتبة الأولى بقائمة الدول الأكثر ثراءً تاريخيا وتأثيرا حضاريا في العالم وفق تصنيف مجلة «U S News World» الأمريكية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» ليل الثلاثاء، إن الحضارة الغربية الحديثة تدين بالفضل والولاء لمصر كونها المصدر الأساسي لمعارفها، موضحا أن مصر سبقت كل حضارات العالم في كل شيء إذ أن الحضارة القديمة مهد حضارات العالم التي نشأت على أسسها الحضارات الغربية.

وأضاف أن الغرب يدرك عظمة الحضارة المصرية منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة مركزية في العالم منذ 5500 سنة تبتكر الزراعة والكتابة وتمارس الشعائر الدينية، مستشهدا بمقولة المؤرخ الألماني يورجن زنامير بأن «متاحف العالم الكبرى لم يكن لها أن تقوم بدون الآثار المصرية حيث يفتقد الغرب للتاريخ العريق ويدفع بسخاء للحصول على ما لا يملك».

وأشار «شاكر» إلى أن الدول الغربية مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا كانت تنافس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين على اقتناء الآثار المصرية لملء متاحفها، مثل متحف اللوفر والبريطاني وبرلين، لافتا أن الآثار المصرية تزين أهم ميادين العالم في فرنسا ولندن وأمريكا.

كما استشهد بكلمات الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي علق على زيارته لمصر قائلا «أريد أن أتأكد أن رأسي ما زالت في مكانها فقد كادت أن تذهب مني».