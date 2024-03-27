انتقدت الفنانة آيتن عامر، تصريحات شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر التي قالت فيها إن «المرأة هي المسئولة عن خيانة الرجل لها».
وأوضحت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الأربعاء، أن شقيقتها تكرر هذا التصريح منذ أكثر من 3 سنوات، قائلة إنها تختلف معها بشدة منذ ذلك الحين.
وحول توجيه الفنانة وفاء عامر هذه الرسالة لشقيقتها بعد طلاقها، قالت آيتن إن شقيقتها وعائلتها كانت رافضة لقرار انفصالها.
وأكدت أن المرأة لا تتحمل مسئولية خيانة الرجل حيث إن الخيانة لا مبرر لها، قائلة: «الست عمرها ما تكون مسئولة عن خيانة الراجل، أنا رافضة هذا الكلام وضده تماما، لأن الرجل بطبعه لا تكفيه امرأة واحدة، و90 % من الرجالة كدا».
وأوضحت أن طبيعة الرجل تجعله يميل إلى تعدد الزوجات ولذلك شرع الله التعدد، معقبة: «الفكرة كلها أن الرجالة طبعها كدا إلا مكنش ربنا حللهم التعدد».