انتقدت الفنانة آيتن عامر، تصريحات شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر التي قالت فيها إن «المرأة ‏هي المسئولة عن خيانة الرجل لها». ‏

وأوضحت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة ‏‏«النهار» مساء الأربعاء، أن شقيقتها تكرر هذا التصريح منذ أكثر من 3 سنوات، قائلة إنها ‏تختلف معها بشدة منذ ذلك الحين. ‏

وحول توجيه الفنانة وفاء عامر هذه الرسالة لشقيقتها بعد طلاقها، قالت آيتن إن شقيقتها وعائلتها ‏كانت رافضة لقرار انفصالها. ‏

وأكدت أن المرأة لا تتحمل مسئولية خيانة الرجل حيث إن الخيانة لا مبرر لها، قائلة: «الست ‏عمرها ما تكون مسئولة عن خيانة الراجل، أنا رافضة هذا الكلام وضده تماما، لأن الرجل بطبعه ‏لا تكفيه امرأة واحدة، و90 % من الرجالة كدا». ‏

وأوضحت أن طبيعة الرجل تجعله يميل إلى تعدد الزوجات ولذلك شرع الله التعدد، معقبة: «الفكرة ‏كلها أن الرجالة طبعها كدا إلا مكنش ربنا حللهم التعدد».‏