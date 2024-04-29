الأدرن يدعو لموقف جماعي دولي واضح يمنع اجتياح رفح قبل حدوث مجزرة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إلى موقف جماعي دولي واضح، لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذاك خلال لقاءين منفصلين مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والبريطاني ديفيد كاميرون بالرياض، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيانين لوزارة الخارجية الأردنية.

وخلال اللقاء مع سيجورنيه، أكد الصفدي ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح، وحذر من أنه سيكون مجزرة جديدة.

كما بحث الوزيران الأردني والفرنسي الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة، حسب البيان.

وأكد الصفدي للوزيرين الفرنسي والبريطاني على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، إلى جانب ضرورة وقف عنف المستوطنين وإرهابهم.

وخلال لقائه مع كاميرون، أكد الوزيران على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين.

بدوره، أطلع سيجورنيه، وفق البيان، الصفدي على نتائج جهوده لمنع تفجر جبهة جديدة في لبنان.

وشدد الصفدي على ضرورة العمل دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى