قطر للطاقة تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الإثنين، أنها وقعت عقدا لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن بقيمة ستة مليارات دولار، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت قطر للطاقة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن بناء السفن الجديدة، التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب، وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، سيتم في حوض هودونج-جونجوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.

وحسب البيان، وقع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين كل من المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وتشين جيانليانج، رئيس مجلس إدارة هودونج-جونجوا لبناء السفن المحدودة وذلك في احتفال خاص حضره عدد من كبار المسئولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن.

وقال الوزير الكعبي، خلال حفل التوقيع، إن "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".

وأكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزاماتها بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية".

وأشار إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونج-جونجوا، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري، لافتا إلى أنه سيتم تسليم ثماني ناقلات من فئة كيو سي-ماكس في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031.

وكانت قطر للطاقة أعلنت الشهر الماضي عن استكمال التوقيع على عقود تأجير طويلة الأمد لما مجموعه 104 ناقلات من الحجم التقليدي (174 ألف متر مكعب) وهو ما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق.

وكانت الصين في 2023 أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن.