 مصرع مسن إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع مسن إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:05 م

لفظ شخص عجوز أنفاسه الأخيرة؛ إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بناحية الصالحية القديمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول أحمد عبدالرحمن، 72 عاما، مقيم بناحية الصالحية القديمة، جثة هامدة، إدعاء حادث غارق.

تبين حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة أمام المنزل بناحية الصالحية القديمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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