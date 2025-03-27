وزيرا داخلية ألمانيا والنمسا يلغيان زيارتهما لسوريا بعد معلومات عن هجوم محتمل

ألغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر زيارتهما إلى سوريا التي كانت مقررة اليوم الخميس، وذلك بسبب معلومات محددة عن هجوم محتمل.

وكان من المفترض أن تنقل طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني الوزيرة والوفد المرافق لها من الأردن إلى دمشق صباح اليوم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "بسبب تحذيرات محددة من السلطات الأمنية الألمانية بشأن تهديد إرهابي، ألغت الوزيرة فيزر قبل إقلاعها من العاصمة الأردنية عمان رحلة إلى العاصمة السورية دمشق كان من المقرر أن تقوم بها صباح اليوم"، مضيفا أن فيزر اتخذت القرار بالتنسيق مع كارنر.

وقال المتحدث: "لا يمكن تحمل تبعات التهديد المحتمل على الوفد وقوات الأمن المشاركة في التأمين"، موضحا أنه لم يكن من الممكن استبعاد أن يكون التهديد مرتبطا بالوفدين الألماني والنمساوي.

وتم التخطيط للزيارة في ظل احتياطات أمنية عالية ولم يتم الإعلان عنها مسبقا. وكان من المقرر إجراء محادثات مع وزيرين في الحكومة الانتقالية السورية وممثلي منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة.

وكان من المخطط أن تدور المحادثات حول قضايا أمنية وآفاق عودة اللاجئين السوريين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "تعمل ألمانيا والنمسا بشكل مكثف على وجه الخصوص على ضمان إمكانية إعادة المجرمين الخطيرين واللذين يشكلون خطرا أمنيا من الحاملين للجنسية السورية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن".

وبسبب الوضع غير المستقر، لا يتخذ المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين حاليا أي قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من سوريين.