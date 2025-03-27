السلطات الأمريكية تعتقل طالبة دكتوارة تركية بتهمة دعم حماس

اعتقلت السلطات الأمريكية طالبة دكتوراه تركية في إطار حملتها المستمرة ضد الطلاب الأجانب المتهمين بدعم حركة حماس الفلسطينية.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء، اعتقل عملاء اتحاديون من وزارة الأمن الداخلي الطالبة في جامعة تافتس بالقرب من بوسطن بولاية ماساتشوستس، بحسب ما أكده رئيس الجامعة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يُظهر عددا من الرجال بملابس مدنية داكنة يحيطون بالمرأة التي بدت خائفة وهي تصرخ بصوت عال قبل اقتيادها.

ووصفت المدعية العامة في ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، المشاهد بأنها "مقلقة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بالترهيب وليس بالأمن العام، وفقا للصحيفة.

وذكر التقرير أن الطالبة كانت برفقة أصدقائها أثناء تناولها الإفطار عند القبض عليها، رغم امتلاكها تأشيرة سارية.

وفي بيان نُشر على منصة إكس، قالت تريشيا مكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي، إن "التأشيرة امتياز وليست حقا"، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الطالبة "شاركت في أنشطة داعمة لحماس.

وقال محامي الطالبة لشبكة (إن بي سي) إنه لا يعلم مكان احتجازها ولم يتمكن من التواصل معها.

وبحسب تقارير إعلامية، شاركت الطالبة في كتابة مقال عام 2024 في صحيفة طلابية، دعت فيه الجامعة إلى الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتوقف عن الاستثمار في شركات لها صلات بإسرائيل.