الهلال الأحمر الفلسطيني ينجح في دخول تل السلطان بعد جهود للبحث عن المسعفين المفقودين

نجحت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بتنسيق ومرافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وواجه الفريق صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان واختفاء معالم المنطقة ونجحوا بانتشال أحد جثامين طواقم الدفاع المدني.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أنه سيتم اعادة المحاولة غدا الجمعة، للدخول مرة أخرى للمنطقة التي يتوغل بها جيش الاحتلال منذ خمسة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ اليها، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وجددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى.

واستشهد سبعة شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال تجمعاً للفلسطينيين في شارع النفق وسط مدينة غزة.