وزير الصحة اليمني يعلن عن رصد 277 حالة شلل أطفال في البلاد

أعلن وزير الصحة العامة والسكان باليمن الدكتور قاسم بحيبح، أن السلطات الطبية رصدت 277 حالة شلل أطفال في أرجاء البلاد، بينها 38 حالة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

وأفاد بحيبح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن "معظم الحالات في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما هناك 38 حالة تم تسجيلها في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة".

وأشار إلى أن "محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن شهدت أعلى معدل للمرض، إذ تم فيها رصد 45 حالة". ولفت الوزير إلى أن "19 محافظة من محافظات اليمن ال 22 تم فيها رصد حالات شلل أطفال".

ونبه أن وزارة الصحة اتخذت عديدا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، منها 6 حملات تطعيم ضد المرض في عموم المحافظات المحررة.

كما تعتزم وزارة الصحة تنفيذ جولتي تطعيم احترازيتين ضد المرض الأولى في مايو والثانية في يوليو المقبلين، وفق الوزير.

وحول المشاكل التي تواجهها الوزارة للتعامل مع المرض، أفاد الوزير اليمني أن "جماعة الحوثي أوقفت الفحوصات البشرية والبيئية لعينات شلل الاطفال لإرسالها للخارج منذ منتصف العام الماضي.

وتابع بحيبح "كل الحالات لدينا مرتبطة جينيا بالحالات من مناطق سيطرة الحوثيين".

واتهم جماعة الحوثي بأنها تواصل"منع الحملات الشاملة للوقاية من المرض وتقييد إجراءات الترصد الوبائي، ما يؤدي إلى استمرار خطر تفشي المرض".

وكان اليمن قد قضى على انتشار شلل الأطفال منذ عام 2006 حتى عودة انتشاره في عام 2021، وسط مخاوف من اتساع رقعة تفشي الفيروس الخطير.