ماسك يمنح ناخب من ولاية ويسكونسن جائزة مليون دولار في سباق المحكمة العليا

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن ناخبا في ولاية ويسكونسن حصل على مليون دولار وذلك قبل أيام من انتهاء انتخابات المحكمة العليا للولاية المتنازع عليها بشدة والتي حطمت الأرقام القياسية في الإنفاق وأصبحت بمثابة استفتاء على ماسك والأشهر الأولى لحكومة الرئيس دونالد ترامب.

وتشبه عملية دفع الأموال هذه لرجل من مدينة جرين باي، والتي أعلنها ماسك مساء الأربعاء على منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها ، جائزة اليانصيب التي أجرتها لجنة العمل السياسي لماسك العام الماضي في ولاية ويسكونسن والولايات المتأرجحة الأخرى قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي

وستحدد الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حول مقعد كان يشغله قاض ليبرالي أعلن تقاعده ، ما إذا كانت أعلى محكمة في ولاية ويسكونسن ستظل تحت السيطرة الليبرالية بواقع 4-3 أم ستتحول نحو الأغلبية المحافظة.

وأصبح السباق معركة بالوكالة حول السياسة التي تنتهجها الدولة، حيث يقف ترامب وماسك خلف براد شيميل ، المرشح المدعوم من الجمهوريين في المنافسة غير الحزبية .

وانتقدت حملة سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الديمقراطيين ، قيام ماسك بدفع مبلغ مليون دولار باعتبارها محاولة بسط نفوذ غير قانوني على المحكمة في ولاية توجد بها دعوى قضائية معلقة ضد شركة تسلا للسيارات الكهربائية التابعة له ، قد ينتهي بها الأمر أمام المحكمة.

وقال ديريك هانيمان المتحدث باسم كروفورد في بيان له اليوم الخميس: "إنه فساد ، إنه تطرف ، وهو أمر مخز لدولتنا وقضائنا".