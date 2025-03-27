جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية، بمنطقة صور في جنوب لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن «طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من الفرقة 91، هاجمت ليلاً منطقة صور جنوب لبنان، وقتلت أحمد عدنان، قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله».

وأشار إلى أن «قائد الكتيبة انخرط في الترويج للأعمال الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، خلال الأشهر الأخيرة، وشكل تهديدًا لإسرائيل ومواطنيها»، بحسب ما جاء في التدوينة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت أكثر من عام، فإن إسرائيل لا تزال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

واستهدفت مسيَّرة إسرائيلية فجر اليوم الخميس، سيارة أخرى على طريق عام معروب في قضاء صور جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيَّرة على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن».

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة السابعة والربع صباحاً (بالتوقيت المحلي)، محلة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، حيث أحصي سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفيد بأن القصف المدفعي ترافق مع استهداف سيّارة. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين من حزب الله كانوا ينقلون الأسلحة.