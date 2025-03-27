وفد أمني مصري يتوجه إلى الدوحة لمواصلة مباحثات وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه وفد أمني مصري إلى الدوحة اليوم الخميس، لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى والرهائن، في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «زيارة الوفد الأمني المصري للدوحة تبحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم».

وفجر 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس الجاري 855 فلسطينيًا وأصيب 1869 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.