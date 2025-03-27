مسلحون يقتلون 12 جنديا في الكاميرون في هجوم بالقرب من بحيرة تشاد

أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع في الكاميرون، اليوم الخميس، بأن 12 جنديا على الأقل قتلوا مساء الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على الحدود مع نيجيريا.

وأضافت الوزارة، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 12 جنديا ووقع في منطقة بحيرة تشاد بالقرب من بلدة وولجو.

وفي حين لم يتم إلقاء اللوم على جماعة بعينها في البداية، قال المسئولون لاحقا، إنهم يشتبهون في أن متطرفين من جماعة "بوكو حرام" أو فصيل منشق عنها موالي لجماعة داعش قد نفذوا الهجوم.

وفي إشارة إلى "بوكو حرام"، استشهدت الوزارة بـ"الأسلحة المتقدمة التي تملتكها" و"التحالف الواضح مع كيانات إجرامية نافذة عبر الحدود" بوصفها عناصر ساهمت في هجوم الاثنين.

ولجأت "بوكو حرام"، التي كانت متمركزة في البداية في نيجيريا، إلى السلاح في 2009 لمكافحة التعليم الغربي وفرض نسختها المتطرفة من الشريعة الإسلامية.

وامتد الصراع وهو الأطول الآن ضد التشدد في أفريقيا، إلى جيران نيجيريا وهم تشاد والنيجر والكاميرون.

ولقي نحو 35 ألف مدني حتفهم ونزح أكثر من مليوني في شمال شرق نيجيريا وحدها، وفقا للأمم المتحدة.