أعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة المنتمي إليه رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان، مساء امس، إنه تم القاء القبض على مشار ووضعه قيد الإقامة الجبرية.



وقال الحزب في بيان صحفي نقلته وكالة رويترز إنه يحاول معرفة مكانه بعد ما وصفه بـ"اقتحام" وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني مقر إقامة مشار وتسليمه مذكرة اعتقال.

ووصف بيان صادر عن رياث مووك تانج، الرئيس بالإنابة للجنة القومية للعلاقات الخارجية بالحركة، هذه الإجراءات بأنها "انتهاك صارخ للدستور واتفاق سلام عام 2018"، الذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات.

كان مكتب الامم المتحدة في جنوب السودان اعلن صباح امس وقوع اشتباكات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لمشار خارج العاصمة جوبا.

وحذرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) من أنّ هذه الخطوة تضع البلاد على شفا حرب، داعية كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم في بيان إنّه "في هذه الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق أو المضي بالبلاد إلى الأمام نحو السلام والتعافي والديموقراطية".

وناشد هايسوم طرفي النزاع بضبط النفس، داعيا لسلوك طريق السلام بروح الإجماع الذي تمّ التوصل إليه في عام 2018 عندما وقّعا والتزما بتنفيذ اتفاق السلام.

وتشهد جنوب السودان منذ أسابيع معارك بين القوات الفدرالية الموالية للرئيس كير وقوات مؤيدة لنائبه مشار، وذلك على الرّغم من اتّفاق السلام الموقّع بينهما في 2018. ومنذ استقلالها عن السودان في 2011، غرقت دولة جنوب السودان في أعمال عنف متتالية تحول عمليا دون وضع حدّ للحرب الأهلية الدامية بين كير ومشار. وأدّت تلك الحرب إلى مقتل حوالى 400 ألف شخص ونزوح أربعة ملايين بين العامين 2013 و2018 عندما تمّ توقيع اتفاق سلام.