أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استشهاد متحدثها الرسمي د. عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الخميس، جراء استهداف إسرائيلي مباشر طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح اليوم: «لقد كان القانوع مثالاً في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته، حيث حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسئولية وشجاعة، ودافع عن قضايا شعبنا وعدالة مقاومتنا، ولم يتوانَ يومًا عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة، ومنافحًا عن شعبنا في كل الظروف، رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها، حتى ارتقى إلى الله شهيدًا في هذه الليلة العظيمة من شهر رمضان المبارك».

وأضافت: «إنّ استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتنا، بل سيزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإنّ دماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر، ونعاهد الله وشعبنا بأن نبقى أوفياء لدماء الشهداء، ماضون على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة».

واستشهد فجر اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الغرباوي في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,183، والإصابات إلى 113,828.