محافظ الوادي الجديد يشارك أبناء مركز لذوى الهمم في الإفطار الرمضاني

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه مركز الدكتور حسن حلمي الحكومى لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر المركز للأطفال الأيتام وذوي الهمم وأسرهم، بالتعاون مع إحدى الجمعيات بالخارجة ومديرية التضامن الاجتماعى، بحضور الأستاذ ناصف أنيسي رئيس مجلس إدارة المركز، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب الزملوط عن حرصه على مشاركة أبناء المركز الإفطار الرمضاني في تقليدٍ سنوي تسوده مشاعر البهجة والسعادة وروح المودة والألفة، كما التقى بالحضور من الأسر للاطمئنان على الخدمات المقدمة من خلال المركز وبحث أي مطالب أو مقترحات لتحسين الخدمة.