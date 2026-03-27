السفير خالد عمارة: تجربة البعثة في طهران فرصة لإثراء الخبرة الدبلوماسية

قال السفير خالد عمارة، الرئيس الأسبق للبعثة الدبلوماسية لرعاية المصالح المصرية في طهران، إنه اختار التوجه إلى إيران عن قناعة شخصية ومهنية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران كانت تمثل دولة محورية في الإقليم، بما لها من ثقل سياسي، وهو ما جعل التجربة تمثل فرصة مهمة لإثراء خبرته الدبلوماسية.

ولفت إلى أن الظروف التي أحاطت بالمهمة كانت مختلفة تمامًا عن أي تجربة سابقة في مسيرته المهنية.

وأشار عمارة إلى أنه طلب من وزير الخارجية حينها مهلة 24 ساعة للتشاور مع أسرته قبل اتخاذ القرار، موضحًا أن زوجته، المتخصصة في الإعلام السياسي والمهتمة بالشأن العام، كانت داعمًا رئيسيًا لهذه الخطوة، قائلاً: "اتفقنا على خوض هذه التجربة معًا والتوكل على الله".

وعن انطباعاته الأولى عند وصوله إلى طهران، أوضح أنه كان يحمل تصورًا مسبقًا عن المجتمع الإيراني، إلا أن الواقع جاء مختلفًا عمّا يُتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الصورة لا تعكس بشكل كامل حقيقة البلاد.

وأفاد بأن إيران تمتلك تاريخًا حضاريًا وثقافيًا عريقًا، إلى جانب مستوى ملحوظ من التنظيم والإدارة، ما دفعه إلى السعي لفهم المجتمع الإيراني بشكل أعمق، بعيدًا عن الصور النمطية.

وأوضح أنه حرص على التعرف على مختلف جوانب الحياة في إيران من خلال التواصل مع دبلوماسيين سبق لهم العمل هناك، من بينهم أصدقاء من دول أخرى، مشيرًا إلى أنه تبادل الرؤى مع أحد السفراء الإيطاليين الذي كانت تربطه به معرفة سابقة منذ فترة عمله في روما، وذلك لفهم الأبعاد المختلفة للمجتمع والدولة الإيرانية.