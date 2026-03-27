نائب لبناني: لا بد من تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتأمين رعاية النازحين



أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن عز الدين، أن النازحين اللبنانيين يمتلكون روحًا معنوية عالية وثباتًا في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، مشددًا على ضرورة قيام الدولة اللبنانية بتفعيل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لوضع حد للحرب، وتأمين الرعاية الشاملة للمتضررين.

وأوضح عز الدين في تصريح له اليوم، أن الجولات الميدانية للنواب في مختلف المناطق اللبنانية كشفت عن إرادة صلبة لدى الأهالي النازحين، مؤكدًا أنهم «صامدون ومستعدون لتحمل أعباء التهجير وصعوباته»، مع رفض العودة إلى التفاهمات التي سبقت فبراير 2024، والتي قال إنها شهدت انتهاكات للسيادة اللبنانية.

وفي الملف الإغاثي، دعا عز الدين الحكومة اللبنانية إلى بذل مزيد من الجهود وتوسيع نطاق المساعدات، مشيرًا إلى وجود ثغرات في توزيع الرعاية الرسمية.

وأوضح أن نحو 80% من النازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء الرسمية، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، بينما يتركز الاهتمام الرسمي بشكل أكبر على الموجودين في المدارس ومراكز الإيواء العامة.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتفعيل التواصل مع الدول العربية والأوروبية لتأمين تمويل كافٍ يشمل جميع الفئات المتضررة.

وحول سبل إنهاء الحرب، حمّل عز الدين المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، مسؤولية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، مطالبًا الدولة اللبنانية بتوظيف علاقاتها الدولية مع فرنسا وأوروبا والدول العربية، لترجمة الضغوط السياسية إلى نتائج فعلية على الأرض.

واختتم بالتأكيد على أن المواجهة لا تقتصر على البعد العسكري، لكنها تشمل أيضًا مسؤولية الدولة في حماية الجبهة الداخلية وتوفير مقومات الصمود للمواطنين حتى استعادة السيادة الكاملة.