الكويت: إسقاط وتديمر 9 مسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، تمكن رجال القوات الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية من إسقاط وتدمير 9 طائرات (درون) بعد رصدها في المجال الجوي وذلك ضمن عمليات دقيقة وسريعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الداخلية العميد ناصر بوصليب، في كلمة خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات في ضوء الهجوم الإيراني على البلاد إن ما قام به رجال القوات الخاصة يأتي اسنادا لأبطال الدفاع الجوي وبكفاءة عالية وجاهزية ميدانية متقدمة.

وبين العميد بوصليب، أن فرقة التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 14 بلاغا مرتبطا بسقوط الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 579 بلاغا.

وأضاف أن البلاد شهدت تشغيل صافرات الإنذار 4 مرات ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية الهجوم إلى 146 مرة.

وذكر أن (الداخلية) أعلنت أمس الخميس تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الأجهزة الذكية والذي يهدف إلى إرسال رسائل تحذيرية مباشرة للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة بما يساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحفاظ على السلامة العامة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.