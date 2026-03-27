أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في السعودية، جاهزية جميع لاعبي المنتخب الوطني لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب السعودي، ضمن استعدادات "الفراعنة" لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق خاض مرانين متتاليين وسط حالة من التركيز والالتزام من جانب جميع اللاعبين.

وقال: "الأجواء جيدة جدًا، الفريق تدرب أمس واليوم بشكل قوي، والطقس مائل للبرودة دون هطول أمطار، وهو ما ساعد اللاعبين على تقديم أداء جيد في التدريبات".

وأضاف: "هناك إقبال كبير من الجماهير المصرية على حضور المباراة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة. كما أن عمر مرموش شارك في التدريبات بشكل طبيعي وأصبح جاهزًا للمشاركة، وجميع اللاعبين يتمتعون بحالة معنوية مرتفعة".

وكشف رئيس البعثة عن برنامج المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المنتخب سيغادر الأراضي السعودية صباح السبت متجهًا إلى إسبانيا، لخوض تجربة ودية جديدة ضمن خطة الإعداد للمونديال.

وأشار إلى أن موعد المواجهة المحتملة أمام منتخب البرازيل لم يتم تحديده حتى الآن، لافتًا إلى وجود اتجاه لخوض مباراة ودية إضافية بعد مواجهتي إسبانيا والبرازيل، في إطار تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق كأس العالم.