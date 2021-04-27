عون يطلع على مسار التحقيقات في ملف تهريب المخدرات إلى السعودية

اطلع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي على مسار التحقيقات الجارية في ملف تهريب المخدرات إلى السعودية.



وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عون اتصل هاتفياً بالوزير فهمي "واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في قصر بعبدا"، وذلك في إطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة إلى السعودية.



ووضع الوزير فهمي الرئيس عون "في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية".



وأعلم الوزير فهمي الرئيس عون " عن اتصال أجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكداً ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد".



وكانت السعودية اتخذت يوم الجمعة الماضي قراراً قضى بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ودخل القرار حيز التنفيذ اول أمس الأحد، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.