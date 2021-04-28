 غينيا تحذر من الخلط فى استخدام اللقاحات مع تأخر جرعات لقاح سبوتنيك في الروسي - بوابة الشروق
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غينيا تحذر من الخلط فى استخدام اللقاحات مع تأخر جرعات لقاح سبوتنيك في الروسي

اللقاح الروسي «سبوتنك V»
اللقاح الروسي «سبوتنك V»
كوناكري - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:46 م

حذرت الحكومة الغينية المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي من أخذ الجرعة الثانية من لقاح آخر، حتى مع حدوث تأخير في شحنة من الشركة المصنعة الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي قولها في بيان اليوم الثلاثاء "تسببت مشاكل لوجستية في التأخير".

وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمتضررين عند وصول مجموعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك في" لضمان حصولهم على جرعة ثانية في غضون 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وأصبحت غينيا أول دولة أفريقية تبدأ في توزيع جرعات لقاح مضاد لكورونا بعد تلقي شحنة من اللقاحات الروسية في ديسمبر.

وقامت الدولة منذ ذلك الحين بتطعيم 41302 شخص بشكل كامل، بإعطائهم حقنتين من اللقاح، وحصلت غينيا حتى الآن على حوالي 4ر1 مليون جرعة لقاح، من بينها "سبوتنيك في" و"سينوفارم" و"سينوفاك" و"استرازينيكا" لسكانها الذين يبلغ عددهم 12 مليون شخص.


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