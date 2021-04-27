 الخطوط التونسية ترجئ استئناف رحلاتها لليبيا إلى 15 مايو المقبل - بوابة الشروق
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الخطوط التونسية ترجئ استئناف رحلاتها لليبيا إلى 15 مايو المقبل

تونس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 10:45 ص

أعلنت شركة الخطوط التونسية، إرجاء الموعد المقرر لاستئناف الرحلات إلى المطارات الليبية إلى منتصف مايو المقبل بعد توقف دام سنوات.

 

وكان من المقرر أن تبدأ أولى الرحلات إلى مطاري بنغازي بشرق ليبيا ومطار معيتيقة في طرابلس اليوم الثلاثاء، لكن الشركة أجلت الموعد لضعف الحجوزات وتفشي وباء كورونا.

 

وقررت الناقلة الوطنية أن يكون موعد استئناف الرحلات للمرة الأولى بعد توقف دام نحو سبع سنوات يوم 15 من الشهر المقبل.

 

وقالت الشركة إنها تسعى إلى تأمين خمس رحلات أسبوعية إلى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي، مع إمكانية الزيادة في عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية أي بمعدل رحلة يوميا خلال الأشهر القادمة.

 

وتسعى تونس، التي تملك جالية مهمة في ليبيا، إلى تعزيز حضورها في البلد الجار بعد اتفاق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين وتكوين حكومة لتبدأ ترتيبات إعادة البناء في البلد الذي مزقته النزاعات الداخلية منذ 2011.

 


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