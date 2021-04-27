 منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف ميلشيا الحوثي للمدنيين بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف ميلشيا الحوثي للمدنيين بالسعودية

الرياض - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:15 ص
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأشاد العثيمين -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء- بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة "المفخخة" التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيدةً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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