مناقشات في ماليزيا بشأن سلامة وفعالية لقاح استرازينيكا

قال الوزير المنسق لبرنامج التحصين ضد مرض كوفيد -19 في ماليزيا خيري جمال الدين، إنه سيجري مزيدا من المناقشات مع وزير الصحة أدهم بابا بشأن استخدام لقاح استرازينيكا المضاد للمرض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الثلاثاء.

ونقل التقرير عن خيري قوله إن هذه المناقشة تأتي بعد قلق الجمهور بشأن سلامة وآمان وفعالية جرعات اللقاح .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، أن ماليزيا وافقت أمس الاثنين على استخدام استرازينيكا المضاد لمرض كوفيد -19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعد ٣ أيام من تلقي الدفعة الأولى المكونة من 268 الف و 800 جرعة من خلال آلية كوفاكس العالمية.

ونقل التقرير عن خيري قوله إنه على الرغم من وجود بيانات تثبت أن اللقاح آمن، لا ينبغي تجاهل الخوف والقلق العام.