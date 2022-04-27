أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة كريمة من القرآن الكريم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

وقال في كلمة له، خلال احتفالية ليلة القدر، صباح الأربعاء: «أهديكم نسخة كريمة من كتاب الله عز – وجل، سائلًا الله أن يحفظكم لمصر وأهلها، قائدًا حكيمًا، وأن يديم عليكم فضله ونعمته، وكل عام وأنتم بخير».

وقبّل الرئيس السيسي نسخة القرآن الكريم بمجرد إهدائها إليه.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحكومة، وشخصيات دينية وإعلامية.