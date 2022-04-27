روسيا تعلن السيطرة على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي مساء اليوم الثلاثاء أنه حقق مكاسب على الأرض فى شرقى وجنوبى أوكرانيا سيطر على أراض في شرقي وجنوبى أوكرانيا ، بما في ذك السيطرة على منطقة خيرسون بأكملها.

وقال الكولونيل جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها، وأجزاء من مناطق خاركيف وزابوريجيا وميكولايف، إلى جانب أجزاء شاسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين".

وزعم ميزينتسيف أن الحياة اليومية تعود لطبيعتها ببطء في المناطق التي تمت السيطرة عليها، كما يتم إصلاح البنية التحتية الاجتماعية وتم البدء في جني المحاصيل.

وبرغم إعلان موسكو إلا أن هناك معلومات متضاربة عن السيطرة على منطقة خيرسون.