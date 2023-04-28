الآلاف من مؤيدي التعديلات القضائية يتظاهرون في إسرائيل

تظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل أمام البرلمان في القدس اليوم الخميس.

ولوح المحتجون بالأعلام الإسرائيلية ولافتات مكتوب عليها "أجروا الإصلاح الآن" .

وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عدد المشاركين بأكثر من 100 ألف شخص. وحتى الآن كانت معظم الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الشهور القليلة الماضية احتجاجات نظمها معارضو خطط التعديلات الحكومية.

ودعا عدة ساسة من الحكومة اليمينية الدينية التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين تنتياهو من قبل إلى تنظيم "مظاهرة مليونية".

وكتب نتنياهو مساء اليوم عبر موقع تويتر: "تأثرت بشدة بالدعم الهائل للمعسكر القومي الذي جاء إلى القدس في حشود الليلة".

ويرى منتقدون أن التعديلات تمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن الإصلاحات قد تسمح لنتنياهو بالإفلات من إدانته في محاكمته بالفساد.

ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وباءت الجهود الرامية إلى التوصل لحل وسط بالفشل حتى الآن. وفي ظل حلول الجلسة الصيفية للبرلمان يوم الأحد المقبل، يخشى منتقدو الإصلاح أن تسرع الحكومة من خططها عبر الكنيست الذي يحوز فيه اتئلاف نتنياهو الأغلبية بـ 64 من 120 مقعدا.