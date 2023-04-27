 رامي المتولي مبرمجا لأفلام أمريكا اللاتينية والشمالية بمهرجان القاهرة السينمائي - بوابة الشروق
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رامي المتولي مبرمجا لأفلام أمريكا اللاتينية والشمالية بمهرجان القاهرة السينمائي

رامي المتولي
رامي المتولي

نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:50 م

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الناقد رامي المتولي مبرمجا لأفلام أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، في الدورة الـ٤٥، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وعمل رامي المتولي، قبل سنوات في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن لجان المشاهدة والفرز للأفلام التي تؤهل للمشاركة في المهرجان، كما شغل منصب المدير الفني في الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وأعلن مهرجان القاهرة، قبل أسبوعين، عن اختيار الناقدة رشا حسني لتتولي برنامج آفاق السينما العربية، إضافة إلي عملها كمبرمجة لأفلام قارة آسيا والباسيفك.


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