الأردن يسير 7 طائرات عسكرية لإجلاء رعاياه من السودان

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، أن المملكة الأردنية الهاشمية سيرت ٧ طائرات تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني إلى مطار بورتسودان الدولي، حملت على متنها ٥٧٦ شخصًا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، يأتي الأمر تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإجلاء المواطنين الأردنيين، ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان الشقيق.

وأوضح البيان أن الطائرات حملت على متنها ٥٧٦ شخصًا، ٤٢٣ منهم أردنيين، و١٤١ شخصاً من رعايا ٢٦ دولة شقيقة وصديقة شملت (مصر، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، كندا، ألمانيا، هولندا، النرويج، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، السويد، فنلندا، سويسرا، روسيا، المكسيك، كازخستان، باكستان، إثيوبيا، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.

ولفت البيان إلى انطلاق ١٠ رحلات جوية ألمانية، و٧ رحلات هولندية، و٣ رحلات نرويجية من المملكة إلى السودان، أجلت رعاياها و٣٠ مواطناً أردنياً.

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية #السودان الشقيق، أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، بأن #المملكة_الأردنية_الهاشمية سيرت ٧ طائرات تابعة ل #سلاح_الجو_الملكي_الأردني إلى مطار #بورتسودان… pic.twitter.com/BcvlgFpMgX — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 27, 2023

وتسارع دول العالم الزمن لإجلاء رعاياها من السودان، مع تعهّد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتسهيل خروج الدبلوماسيين من البلاد.

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من ١٦٠٠٠ مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر، حتى اليوم ٢٧ أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ٢٠٠٠ مواطن أجنبي من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.

هذا، وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.