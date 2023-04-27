 الناتو: الحلفاء أرسلوا جميع المركبات القتالية التي تعهدوا بها إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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الناتو: الحلفاء أرسلوا جميع المركبات القتالية التي تعهدوا بها إلى أوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 12:33 م

 

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن أعضاء الحلف وشركاءه سلموا تقريبا جميع المركبات القتالية التي وعدوا بها إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في مقر الحلف العسكري في بروكسل "تم بالفعل تسليم أكثر من 98 بالمئة من المركبات القتالية التي جرى التعهد بها لأوكرانيا. وهذا يعني أكثر من 1550 مركبة مدرعة و230 دبابة ومعدات أخرى، بما في ذلك كميات هائلة من الذخيرة"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتل "إجمالا، قمنا بتدريب وتجهيز أكثر من تسعة ألوية مدرعة أوكرانية جديدة. وهذا سيضع أوكرانيا في موقف قوي لمواصلة استعادة الأراضي المحتلة".


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