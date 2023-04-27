أصالة عن حفلها في بحيرة القاهرة مايو المقبل: ستكون ليلة لا تنسى

الحفل يقام ضمن جولة غنائية تضم السعودية والإمارات والمغرب

تحيي الفنانة أصالة، 5 مايو المقبل، حفل غنائيا في حديقة "بحيرة القاهرة" المجاورة لمتحف الحضارة بالقاهرة، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات في مصر.

ووعدت أصالة جمهورها بحفل مميز من حيث التجهيزات الفنية والأغاني المتنوعة التي يحبها الجميع، مؤكدة على أنها ستكون ليلة لا تنسي في حضن الطبيعة وعبق التاريخ في قلب متحف الحضارات.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين الشركة التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي، حيث يعمل على تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها، ومن المقرر أن يخصص لكل حفل في هذه الجولة فيلما قصيرا خاصا به.