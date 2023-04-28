أمين عام الناتو يحضر تدريبا عسكريا بقيادة ألمانية في ليتوانيا

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، زيارة ليتوانيا في الصيف المقبل لحضور تدريب لواء ألماني يرمي إلى تعزيز حماية الدولة الشريكة في الجناح الشرقي للحلف.

وقال ستولتنبرج للصحفيين الليتوانيين، اليوم الخميس، إن اللواء من المقرر أن يتدرب في ليتوانيا في يونيو المقبل، حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء البلطيق (بي إن إس).

وأضاف الأمين العام للناتو أنه يود أن يكون هناك.

وبحسب التقرير، يعتزم ستولتنبرج حضور مناورة "جريفن ستورم"، وهي إحدى التدريبات الأربعة الكبرى المخطط أن يقوم بها اللواء الألماني في العام الجاري.

وذكر الجيش الليتواني أن ما يتراوح بين 800 و 900 جندي من المتوقع أن يشاركوا في التدريبات.

وقرر الناتو تعزيز جناحه الشرقي بعد بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومن المقرر أن تقود ألمانيا لواء قتاليا مؤلفا مما يتراوح بين 3000 و 5000 جندي من ليتوانيا، كان تم تكليف طاقم قيادته بمباشرة مهامه في قاعدة روكلا العسكرية بوسط البلاد في الخريف الماضي، وستظل متمركزة هناك بصفة دائمة.