يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التى تقام فى ضيافة مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل وهى البطولة المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب زامبيا، سيراليون، جنوب إفريقيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

ويخوض منتخب مصر البطولة بقيادة أسامه نبيه المدير الفني كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب خاصة وأنه سيكون مدعوما بجماهيره المتحمسة وإرثه الكبير في كرة القدم للشباب، و يهدف إلى تقديم أداء قوي على أرضهم، سعيا للتتويج باللقب القاري الخامس.

قبل منح الاتحاد الإفريقي منتخب مصر ورقة الترشح كمنظم للبطولة بعد اعتذار كوت ديفوار تمكن منتخب مصر من انتزاع المقعد الثاني لمنطقة شمال إفريقيا (أوناف) من خلال التصفيات التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية الساحلية في نوفمبر 2024 بمشاركة 5 منتخبات بعد أن جمعوا 7 نقاط من انتصارين على ليبيا (2 – 1) وتونس (1 – 0) بعد أن تعثروا في أول جولتين وخسروا من المغرب (1 – 2) في الجولة الافتتاحية ثم تعادلوا مع منتخب الجزائر (1 – 1) في الجولة الثانية.

وحرص أسامه نبيه المدير الفني للمنتخب على مراجعة مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى المباراة المهمة محذرا لاعبيه من حمي البدايات فى مثل هذه البطولات الكبري لما لها من أهمية فى بداية مسيرة أحفاد الفراعنة.

وقال أن المنتخب جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا لخوض البطولة وكلنا على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم خاصة وأننا لدينا إمكانيا فنية وبدنية مميزة ونملك الطموح لتحقيق ذلك.

و يلقى المنتخب دعما كاملاً من جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات حيث حرص الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن و الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس على دعم اللاعبين وطالبوهم بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجمهور المصري والصعود لكأس العالم وإحراز لقب البطولة مؤكدين لهم أنهم جيل واعد ولديهم جهاز فني وطني على أعلى مستوى.

ومن أبرز نجوم المنتخب عمر خضر و محمد عبد الله و أحمد خالد كاباكا بالإضافة إلى أحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد سمير و محمد زعلوك و عمرو بيبو.

على الجانب الآخر تأهل منتخب جنوب أفريقيا بقيادة مدربه ريموند مداكا للبطولة بعد أن تصدر تصفيات منطقة جنوب أفريقيا (كوسافا) بثلاثة انتصارات على مالاوي (5 – صفر) وليسوتو (6 – صفر) وجزر القمر (2 – صفر) بالمجموعة الثالثة ثم تخطى أنجولا (1 – صفر) في نصف النهائي وتفوق على زامبيا (2 – صفر) في النهائي.

يشارك منتخب جنوب أفريقيا في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه وأكبر انجاز له الحصول على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت عام 1997 بالمغرب.

ومن أبرز النجوم بالمنتخب جودي أشيني هداف الفريق في التصفيات برصيد 3 أهداف ومعه شاكيل أبريل وكوتلوانو ليتلهاكو بالإضافة إلى شاندري كامبل.

تسبق المباراة حفل افتتاح البطولة التي يحييها الفنان رامي صبري يحيي في الساعة السابعة و 45 دقيقة مساءً.