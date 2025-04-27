 سنغافورة: الولايات المتحدة تسعى لاستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية معنا - بوابة الشروق
الأحد 27 أبريل 2025 11:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سنغافورة: الولايات المتحدة تسعى لاستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية معنا

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 11:42 م | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 11:42 م

قال نائب رئيس وزراء سنغافورة، جان كيم يونج، إن الولايات المتحدة تسعى إلى استكشاف "حلول مبتكرة" لتعزيز علاقاتها التجارية مع سنغافورة وتسهيل صادراتها الحيوية إليها، باعتبار الجمهورية شريكا تجاريا مهما ودولة صديقة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، الذي يتولى أيضا منصب وزير التجارة والصناعة، جان كيم يونج، في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الأحد ، أنه أجرى مكالمة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأول الجمعة، شرح خلالها لـ لوتنيك طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين سنغافورة والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء جان كيم يونج بأن سنغافورة تتفاوض أيضا بشأن تسهيل صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة.

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