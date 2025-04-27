محمد سمير ندا بعد فوزه بـ«البوكر»: سعيد بتتويج رواية مصرية و«صلاة القلق» تنتقد الحروب الوهمية

علق الكاتب محمد سمير ندا، الفائز بجائزة "البوكر" العربية لعام 2025 عن روايته "صلاة القلق"، قائلاً:"سعيد لأن رواية مصرية فازت بجائزة عربية كبيرة، وهو أمر يشعرني بالفخر. عندما يمتزج اسمي باسم مصر، فهذا يصيبني بالقشعريرة، حيث أشعر بالفخر لأنني استطعت أن أضع اسم الرواية المصرية في جائزة عربية مهمة."

وأضاف محمد سمير نداء خلال مداخلة له مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن :"الاحتفال بالجائزة يتم في الإمارات، لكن مقر الجائزة الأصلي في لندن."

وتابع قائلاً:"هدف الكاتب أن يشعر بالتقدير، وأن يكتب عملاً يعيش أكثر مما يعيش هو نفسه. الأهم من الجوائز أن يكتب الكاتب كتابة جادة وخالدة. نحن حتى اليوم نقرأ روايات وكتابات هامة من خمسينيات وستينيات القرن الماضي، دون أن نعرف كم جائزة فازت بها، لكننا نقرؤها لأنها تنتمي إلى الأدب الجيد والجاد، والأدب الذي يعيش."

وأشار إلى أن:"الهدف الأسمى للكاتب أن تعيش أعماله الأدبية طويلاً، رغم أهمية الجوائز الكبرى. تبقى الأعمال الخالدة التي تتجاوز عمر الكاتب نفسه هي الغاية الأسمى له."

وعن نشأته في أسرة أدبية عريقة، حيث أن والده هو الكاتب الشهير سمير ندا، قال:"الكتابة هوس ولعنة ورثتها عن والدي، إن جاز التعبير. كثيراً ما يكون الإنسان مسكونًا بـ'شيطان الكتابة أو الشعر'."

وأضاف مواصلاً حديثه:"بحكم الوراثة والنشأة في منزل أدبي عريق، أذكر وقت الطفولة ونحن في طرابلس، أن والدتنا كانت تقرأ لنا قبل النوم كتب محمد حسنين هيكل، حتى ونحن في المرحلة الإعدادية. لم تكن تقرأ لنا المكتبة الخضراء أو قصص الأطفال التقليدية، لأننا كنا نعيش في غربة دائمة وتنقل مستمر، وكانت تخشى علينا أن نفقد هويتنا المصرية، فكانت تحرص على أن نتعلق بكتاب كبار مثل محمد حسنين هيكل، وأتذكر ذلك جيدًا."

أما عن العلاقة بين السياحة والكتابة، علق قائلاً:"مافيش علاقة حقيقية، لكن مافيش كاتب مصري أو عربي يستطيع أن يعتمد على الكتابة كمصدر دخل يغطي له تكلفة المعيشة ومتطلبات الأولاد والمنزل. وستظل الكتابة بالنسبة لي هواية."

وأوضح قائلاً:"أفضل أن تبقى الكتابة مجرد هواية، ولا أريد أن أشعر يوماً أنها وظيفة أو وسيلة للرزق والمال. أعمل كمدير مالي في منشأة سياحية هامة جداً في مصر، وأحب عملي أيضاً، لكن لا يمكن أن أقول سأترك العمل وأتفرغ للكتابة، لأنه وقتها... سأموت جوعًا."

وعن معرفة الناس به بعد روايته الثالثة " صلاة القلق " علق قائلاً : " أعتقد أن الناس بدأت تعرفني بنسبة جيدة بعد الرواية الثانية " بوح الجدران " أما الرواية الاولى " مملكة مليكة " فكانت تجربة وسقطت فيها في كل أخطاء الكتابة الاولى ودائماً ماأقول لاصدقائي : أرجوكم لاتقرأو الرواية الاولى ..

كاشفاً أنه لديه النية لاعادة كتابة روايته الاولى " مملكة مليكة " قائلاً : " لدي نية لمشروع إعادة كتابتها مجدداً إن كان في العمر بقية "

وكشف الكاتب محمد سمير ندا أنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح والصدى الذي لاقته روايته الثالثة "صلاة القلق"، معقبًا:"الرواية الثانية حققت لي بعض المقروئية، أما (صلاة القلق)، فلم أكن أتوقع كل هذا الهبلمان، خصوصًا أنني عملت على كتابتها لمدة ثلاث سنوات."

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "لماذا نشرت الرواية في دار نشر تونسية؟"، أجاب قائلاً:"هناك كثير من اللغط. حول اني حاولت أن أنشر الرواية في مصر، ولكن لم يحالفني التوفيق. والآن تُستخدم هذه القصة من بعض الأصدقاء والصديقات والقراء كنوع من 'جلد الذات' أو تصفية الحسابات مع دور النشر، رغم أنني أعلم أن من حق أي دار نشر أن تقبل أو ترفض النص."

وأوضح:"ما كان يؤلمني حقاً هو أنني كنت أرسل النص إلى بعض دور النشر ولا أتلقى أي رد. من حقهم بالطبع أن يقبلوا أو يرفضوا، ولكن لو كانوا ردوا حتى بالرفض مع إبداء أسباب تخصهم، لكنت رفعت لهم القبعة احتراماً وتقديراً."

وتعليقاً على لميس الحديدي التي سألته عن الهدف من العنوان " صلاة القلق " وعلاقة القلق بالصلاة خاصة أن الصلوات مرتبطة بالاطمئنان علق : " إذا كنا نحن العرب او المسلمون فرض علينا الاسلام أو ألدين خمس فروض فإن العرب ومنذ نكبة 1948 يصلون صلاة سادسة هي " صلاة القلق " ولاتعني صلاة بقدر ما هي طقوس قلق "

تابع : " أدعو الناس أو الشعوب للتوقف عن تلك الطقوس لاننا في حالة قلق دائم وتوتر وهو ماحاولت الرواية طرحة ولا أدري وصل السؤال إلى أي مستوى من المستويات القرائية هذا هو الهدف هذه الشعوب كيف يتم تزييف الوعي الجمعي لها وتغيبه ؟ والسيطرة عليها من خلال إختلاق حروب ليست حقيقية وهذا لابد أن يكون واضح للقاريء نحن ننتقد الحروب الوهمية وليست الحروب المدافعة عن الأرض، والمصطنعة والتي تهدف لخفض سقف الطموح لدى كل مواطن "

ورداً على سؤال الحديدي : كيف كتبت عن الحقبة الناصرية والنكبة والنكسة وهو ينتمي لمنزل ناصري علق محمد سمير ندا قائلا: " هناك بعض من سوء الفهم ولن أسيء الظن، والفكرة أنا لا انتقد شخص الرئيس عبد الناصر ولكن أتحدث عن مرحلة مفصلية في تاريخ مصر منذ 1967 وحتى 1977 وهي فكرة " فانتازيا " في الرواية قائمة على إشاعة فكرة أنه في حرب 1967 تم تحرير فلسطين ثم نتابع حياة الناس في قرية " معزولة " وهذا الشخص في الرواية ليس جمال عبد الناصر بل شخص يتاجر به ويستغل الرئيس عبد الناصر ليس الشخص المستهدف في الرواية لكن الشخص الذي يحاول تغييب عقول مجموعة من الشخوص لتحقيق هدف أو مجد شخصي".