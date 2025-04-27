الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة استعداداً للمصري

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية كاملة في بداية المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بالأمس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.