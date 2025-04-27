صحة الشرقية تبحث تظلمات توزيع الصيادلة الجدد المكلفين داخليا والمعدل تكليفهم

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعا مع الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة صفاء حمدي، مدير عام الصيدلة بالمديرية؛ لبحث التظلمات المقدمة من الصيادلة المكلفين الجدد خريجي دفعة 2022، وفقا للقرار الوزاري رقم 60 لسنة 2025.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الاجتماع تناول تظلمات الصيادلة ممن سجلوا رغباتهم على النموذج الإلكتروني المخصص لذلك عبر الصفحة الرسمية للمديرية؛ وذلك لإعادة توزيعهم على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة بما يتناسب مع محل سكنهم وظروفهم المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم كذلك بحث التظلمات المقدمة من الصيادلة المعدل تكليفهم من الجهات الخارجية إلى المديرية عبر النموذج الإلكتروني المخصص لهم، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الصيادلة الجدد.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد أشرف بنفسه على فحص ودراسة جميع طلبات التظلم، بالتعاون مع وكيل المديرية ومدير عام الصيدلة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق أعلى درجات العدالة في توزيع القوى البشرية الطبية داخل المحافظة، لافتا إلى أن عملية فحص التظلمات تمت بدقة، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للصيادلة، وكذلك التقديرات الأعلى، والأخذ في الاعتبار احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية لضمان التوزيع العادل على كل المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أفاد محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن الاجتماع خلص إلى ضرورة حضور المتظلمين عبر رابط التظلمات على الصفحة الرسمية من مراكز "ديرب نجم - أبو كبير - ههيا - فاقوس - أبو حماد"، اليوم الأحد إلى ديوان عام المديرية بمكتب مدير عام الصيدلة، وكذلك حضور الصيادلة غدا الاثنين للمتظلمين عبر الرابط من مراكز "الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - منيا القمح - مشتول السوق"؛ للاستلام.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن الصيادلة المعدل تكليفهم من الجهات الخارجية إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية "المتزوجات"، واللاتي قمن بتسجيل رغباتهن على النموذج الإلكتروني عبر الصفحة الرسمية للمديرية، يتوجب عليهن الحضور بدءً من اليوم الأحد لاستلام التكليف، مع العلم بأنه لن يتم النظر إلا في التظلمات التي تم رفعها عبر رابط التظلمات على الإنترنت.

Write to مارينا نبيل