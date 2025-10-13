ماكرون يصطحب الرئيس لفلسطيني لمصافحة ترامب والتقاط صورة تذكارية معه بقمة شرم الشيخ للسلام

اصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان يستقبل القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام.

ودار حديث مطول نسبيًا بين الرئيسين الأمريكي والفلسطيني، وحرص ترامب على إلقاء التحية على محمود عباس، والاستماع لحديثه باهتمام.

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.