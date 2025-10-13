الغندور ينتقد سخرية جماهير الأهلي من أزمة أرض الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ما وصفه بسخرية جماهير الغريم التقليدي الأهلي، من أزمة أرض القلعة البيضاء في السادس من أكتوبر.

وتعرض الزمالك لأزمة قبل نحو شهرين بسحب أرض أكتوبر بسبب بعض المخالفات والشكاوى القانونية، ما انعكس بالسلب على الأوضاع المالية في النادي، وتسبب في العديد من الأزمات للفرق الرياضية.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "موضوع أرض اكتوبر بيتكلم فيه كثير من الأهلاوية و كأنه مجال للتريقة".

وأضاف: "عايز أقولهم روحوا اشكروا حي القاهرة اللي بعد انتهاء إيجار ارض النادي الأهلي في الجزيرة بعد مرور ١٠٠ سنة لم يحصل علي الأرض و تركها للأهلي".

يذكر أن مجلس الزمالك أكد أن عدم عودة أرض أكتوبر يهدد النادي بشبح الإفلاس، نظرا للالتزامات المالية الكبيرة.