وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهندي ضرورة تحقيق التهدئة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد فى منطقة جنوب آسيا

شدد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت على ضرورة تحقيق التهدئة وضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد فى منطقة جنوب آسيا وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره سوبرامانيام جايشانكر.

وتقدم الوزير عبد العاطي بخالص التعازي لوزير خارجية الهند في ضحايا الحادث الإرهابي في كشمير، مشيراً إلى تضامن مصر مع حكومة وشعب الهند في هذا المصاب الأليم، مجدداً رفض مصر الكامل لكل مظاهر الإرهاب والتطرف.

كما أكد وزير الخارجية أهمية العمل على تحقيق التهدئة وضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد والتأزم، دعماً لأمن واستقرار المنطقة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات فى منطقة جنوب آسيا فى ضوء تداعيات الحادث الإرهابى الأخير.

من ناحية أخرى، ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والهند، مؤكداً الحرص على مواصلة العمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فى المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على الشعبين.

من جهته، أعرب وزير خارجية الهند عن تقديرهم البالغ للفتة الكريمة والاتصال الذى أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء الهند يوم ٢٤ أبريل، والذى تقدم فيه بخالص التعازى للحكومة الهندية جراء الحادث الإرهابي فى كشمير.



وأشاد وزير خارجية الهند بالروابط التاريخية التى تجمع مصر والهند، مؤكداً التطلع لمواصلة التعاون المشترك لدعم العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين فى شتى المجالات.