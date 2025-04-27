الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية بمسيّرات وهاجمنا بمسيّرتين هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وقطع حربية شمالي البحر الأحمر وهاجمت هدفين إسرائيليين في يافا وعسقلان، بطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع اليوم السبت في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة. نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين، أولاهما استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".



وأضاف سريع: "في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي نفذ سلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة".

وجدد سريع تأكيد "القوات المسلحة اليمنية، أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، وأنها لن تتوقف عن ذلك مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، وأنها ستواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل، وأن العمليات العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة الأهداف المعادية حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة وإعلان حركة "أنصار الله" استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي، مؤكدة أن الصاروخ وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

وقال الجيش الإسرائيلي صباحا، إن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق، لافتا إلى أن صفارات الإنذار لم تُطلق وفقا للبروتوكول.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيا وإصابة 256 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ"القضاء عليها تماما".