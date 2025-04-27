رئيس وزراء باكستان: منفتحون على المشاركة في تحقيق محايد بشأن هجوم باهالجام في كشمير

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إدانة بلاده القوية للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، قائلا إن باكستان كدولة مسئولة منفتحة على المشاركة "في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" في حادث باهالجام في كشمير.

وقال إنه على عكس ذلك على الحدود الشرقية، واصلت جارتهم نمط الاستغلال وتوجيه الاتهامات الباطلة والاتهامات الكاذبة دون تحقيق موثوق أو أدلة يمكن التحقق منها في المأساة الأخيرة في باهالجام والتي كانت "مثالاً آخر على لعبة اللوم الدائمة هذه التي يجب أن تتوقف تمامًا"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وفي كلمته خلال حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية، قال رئيس الوزراء إن المياه تمثل مصلحة وطنية حيوية لباكستان وشريان حياة لسكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة، و"لا شك على الإطلاق في أن توفرها سيتم حمايته بأي ثمن وفي جميع الظروف".

وفي إشارة واضحة إلى إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، قال رئيس الوزراء "إن أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تنتمي إلى باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند سيتم الرد عليها بكل قوة وجبروت، ولا يتعين لأحد أن يظل تحت أي نوع من الانطباع الخاطئ والارتباك".

وكان مسئولون هنود قد ذكروا، اليوم الأحد، أن السلطات هدمت منازل ثلاثة إرهابيين نشطين في مناطق بانديبورا وبولوواما وشوبيان في جامو وكشمير بينما واصلت قوات الأمن حملتها على الإرهاب في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالجام في كشمير.

وكان مسلحون قد شنوا هجوما الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وقد حملت الهند باكستان المسئولية عن الهجوم، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه ظلت قائمة على الرغم من اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.