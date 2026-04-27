تقرير: توقعات بارتفاع أسعار السفر الجوي في آسيا واضطراب الرحلات الجوية بسبب الحرب الإيرانية

يواجه ركاب الخطوط الجوية في آسيا موسم سفر صيفيا مضطربا، حيث أجبر الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات وتناقص العرض العديد من شركات الطيران على خفض رحلاتها وزيادة الرسوم الإضافية.

ومع تضاعف أسعار وقود الطائرات منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، أجمع المحللون على أن شركات الطيران في المنطقة، وخاصة شركات الطيران منخفضة التكلفة، لا تستطيع ببساطة تحمل تكاليف الطيران بشكل متكرر كلما طال أمد الصراع، وفقا لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الهدنة الحالية في الشرق الأوسط، تخشى شركات الطيران حدوث اضطرابات طويلة المدى، مضيفة أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران يضطرون إلى إعادة التفكير في خطط التوسع وطلبيات الطائرات.