بعض أفضل أماكن ركوب الأمواج في أوروبا

هاواي، جنوب افريقيا، أستراليا جميعها معروفة ببعض أفضل مواقع ركوب الأمواج في العالم. وصول الأوروبيين إلى هذه الأماكن يتطلب السفر لمسافات طويلة. إلا أنه يوجد أماكن في أوروبا يمكنها أن تقدم بعض خبرات ركوب الأمواج على نفس القدر من الروعة.

ففي هولندا، على سبيل المثال،على مسافة نصف ساعة بالسيارة خارج أمستردام يمكن العثور على شاطئ بلوميندال وهو شاطئ رملي مرصع بالكثبان الرملية على مشارف متنزه وطني.

وهنا سوف تجد معسكر سورفانا وهي مدرسة معدة لراكبي الأمواج من كل المستويات المختلفة.

ولتعلم أن ركوب الأمواج في الساحل الهولندي لن تكون دافئة. فلتكن مستعدا لكل أنواع الطقس وللتيارات القوية وكذلك الأمواج الممتازة لممارسة ركب الأمواج.

وإذا كنت تفضل شيئا دافئا قليلا توجه للبرتغال. فالساحل البرتغالي هو قبلة أوروبا فيما يتعلق بركوب الأمواج. وهناك ثلاث بقاع بارزة هي برايا جراندي وبرايا بيكيني وبرايا داس ماكاس وكلها على بعد 40 كيلومترا تقريبا من لشبونة.

وتقدم إنجلترا أيضا الكثير لراكبي الأمواج خصوصا في الجنوب الغربي في كورنوال. وقد يكون طقس ساحل كورنوال المطل على المحيط الأطلسي باردا لدرجة التجمد ولكن المناخ العام يمكن أن يكون في الحقيقة معتدلا بسبب تيار الخليج.

ويمكن العثور على بقعة أخرى صديقة لراكبي الأمواج ولكنها شديدة البرودة في هورنوم بجزيرة سيلت الواقعة في منطقة البلطيق بألمانيا.