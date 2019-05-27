زعيمة حزب ميركل تعترف بوجود أوجه قصور بسياسة الحزب المتعلقة بالمناخ

اعترفت انجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بوجود قصور في سياسة حزبها المتعلقة بالمناخ.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت كرامب-كارنباور مساء اليوم الأحد إن الحكومة لم تعرض بمصداقية كيفية اعتزامها تحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ كما أن الحزب لم تكن لديه إجابات على مستوى البرامج تتعلق بهذا الموضوع.

وأضافت أن " هذا بالضبط هو موقع البناء الذي لدينا الآن كحزب" مؤكدة أن الحزب سيركز اهتمامه بالدرجة الأولى على هذا الموضوع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وسيبدأ ذلك خلال اجتماعه المغلق في الأسبوع المقبل.

وأعربت كرامب-كارنباور عن شعورها بخيبة الأمل حيال النتيجة التي سجلها الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، وقالت إن النتيجة لا تتوافق مع تطلع الحزب كحزب شعبي ولا مع تطلعها هي كزعيمة للحزب.

وأوضحت أن المهم بالنسبة للحزب على المستوى الاتحادي هو أنه لم يتمكن من إعطاء وضع كاف للقضايا المهمة للحزب المسيحي في حملته الانتخابية، ولفتت إلى أن من بين هذه القضايا المهمة حفظ السلام والأمن والرخاء.